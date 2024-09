Anche per la giornata di domenica la Protezione civile e l’Arpae hanno emesso un avviso di allerta arancione per una parte dell’Emilia-Romagna: domani non sono previsti fenomeni significativi ma nella pianura bolognese, ravennate e ferrarese resta l’attenzione per frane e in generale per condizioni idrogeologiche fragili dopo le piogge eccezionali dei giorni scorsi.

Prosegue il lento esaurimento delle piene dei corsi d’acqua del settore centro-orientale.

La criticità arancione è relativa alle difficoltà dello smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua che gravano sulle zone di pianura e sul reticolo secondario di bonifica.