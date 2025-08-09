Alluvione di Traversara prevedibile, secondo i consulenti della procura: “Noi lo diciamo da tempo”

L’alluvione di Traversara a settembre 2024 era prevedibile. È questo il parere della prima consulenza depositata in procura per le indagini sui disastri che hanno devastato la Romagna e in particolare la provincia di Ravenna. La notizia, riportata dai quotidiani in edicola, a Traversara ha portato a riaccendere i dibattiti sugli interventi messi a terra dopo l’alluvione del 2023 e durante quei giorni di metà settembre 2024, quando la situazione si stava facendo preoccupante. Critiche già espresse contro la gestione regionale e che ora trovano ancora più forza.