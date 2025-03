La Direttiva 2007/60/CE, all’Articolo 10, obbliga gli Stati membri a garantire informazione preventiva e coinvolgimento pubblico nella gestione del rischio alluvioni; come per altro recepito dal punto 8 del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 2013.

Prima delle alluvioni di maggio 2023, non mi risulta che la popolazione sia stata ufficialmente avvisata del pericolo, nonostante il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 2013 evidenziasse criticità come la fragilità degli argini e la necessità di interventi. Di conseguenza, i cittadini sono stati lasciati impreparati, senza la possibilità di adottare misure di autoprotezione o sollecitare azioni preventive.

Alla luce di questi fatti, ritengo che vi sia una presunta violazione dell’Articolo 10 della Direttiva 2007/60/CE, in quanto la popolazione non è mai stata adeguatamente informata o coinvolta nella gestione del rischio alluvioni.