Alluvione. De Pascale: “Noi stanzieremo risorse per il cambio di passo. Il Governo è pronto al dialogo ?”

La Regione Emilia-Romagna promette un cambio di passo sulla gestione del post alluvione, ma si chiede anche se il governo sarà disposto a dialogare sulla ricostruzione.

Conferenza stampa del presidente Michele de Pascale per illustrare le priorità della Regione per il prossimo anno. A fianco di sanità e tenuta occupazionale, ovviamente trovano spazio le alluvioni. La Regione è pronta ad investire risorse per assumere personale e per velocizzare i lavori di propria competenza, tuttavia è preoccupata per il futuro dei piani speciali che dovrebbero aumentare la sicurezza dei territori. Occorrono 4 miliardi e mezzo di euro di risorse da parte del Governo. Al momento la struttura commissariale ha a disposizione unicamente 90 milioni per la progettazione degli interventi più urgenti, che a loro volta richiedono circa 800-900 milioni di euro per i cantieri.