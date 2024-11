Per quanto riguarda l’alluvione “bisogna definire un nuovo schema di gioco e spero che con il governo si possa fare”.

A dirlo è il neo eletto presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che questa mattina ha incontrato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, e insieme a lui partecipa al consiglio generale della Cisl Emilia-Romagna. “Oggi potrebbe avvenire la proclamazione e poi spero che già dai prossimi giorni si possa iniziare a lavorare fianco a fianco con tutte le istituzioni, tra cui ovviamente il Comune di Bologna – dice de Pascale – . Siamo in attesa dei primi contatti con Palazzo Chigi che per noi sono molto molto importanti. Ci piacerebbe un cambio di passo nei rapporti, serve un grande scatto per quanto riguarda le opere. Lo vediamo nelle città come Bologna (dove i danni sono ingenti, ndr.) che purtroppo sta pagando adesso quello che abbiamo visto lo scorso anno nelle città della Romagna lo scorso anno”. Per de Pascale “la gestione delle acque nelle città è un problema molto importante – ribadisce de Pascale – . Abbiamo bisogno di uno scatto nelle procedure di indennizzo, come hanno rivendicato anche i comitati degli alluvionati nella mia città, uno scatto nelle opere”.

