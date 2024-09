Il candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito duramente numerose zone della nostra regione, ha deciso di annullare e riprogrammare tutti gli eventi di campagna elettorale previsti per la prossima settimana nelle aree non coinvolte dall’alluvione, per concentrare le energie nei territori colpiti.

Domani, domenica 22 settembre alle ore 12 era già programmato un confronto tra i candidati alla presidenza della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Festival di Open a Parma. Questa mattina la redazione ci ha confermato la decisione di mantenere l’appuntamento e, unicamente per questo evento, il candidato de Pascale ha deciso di fare un’eccezione a quanto sopra comunicato, confermando la sua presenza, anche nella speranza che possa essere utile per mantenere alta l’attenzione sulla Romagna e le altre zone colpite.

L’evento del 28 settembre della Fabbrica del Programma allo spazio Dumbo è spostato al 5 ottobre.