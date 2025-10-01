Alluvione. Curcio ospite da Confartigianato: arrivate solo 4.600 domande su Sfinge

Solo 4.600 domande presentate su Sfinge dopo l’alluvione. Nei giorni immediatamente successivi al disastro del 2023 se ne aspettavano 60 mila. Del miliardo e 200 milioni a disposizione della struttura commissariale per rimborsare i privati cittadini e le aziende, sono stati versati solo 110 milioni di euro. A due anni dall’alluvione, mancano ancora le domande su Sfinge. Domina ancora l’incertezza. È stato questo il tema principale dell’incontro organizzato da Confartigianato Ravenna con il Commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio e la Sottosegretaria regionale Manuela Rontini. Di fronte a questa assenza di istanze su Sfinge è stata aperta una seconda piattaforma, Indica, una sorta di censimento, non obbligatorio, per capire quante persone o aziende alluvionate, che non hanno ancora attivato le procedure, vorranno presentare richiesta su Sfinge, così che la struttura commissariale possa stimare un ordine di grandezza dei ristori che saranno da versare.