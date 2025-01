Nella sua prima dichiarazione da neo commissario alla ricostruzione per l’alluvione, Fabrizio Curcio esprime la sua gratitudine al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e al Governo per la fiducia accordatagli con la nomina a Commissario Straordinario per la ricostruzione delle aree colpite dalle devastanti alluvioni che hanno interessato l’Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche.

“È per me un onore e una grande responsabilità ricevere questo incarico. Desidero ringraziare il Presidente Meloni e il Governo per la fiducia riposta nella mia persona. Sono consapevole della complessità di questa sfida e lavorerò con determinazione e trasparenza per sostenere le comunità colpite in questo percorso di ricostruzione, nel rispetto delle istituzioni e dei cittadini, ha detto l’ing. Curcio che ha rivolto un pensiero particolare ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, con i quali il Commissario ha garantito massima collaborazione: “Il mio impegno sarà quello di lavorare in sinergia con i Presidenti Michele De Pascale, Eugenio Giani e Francesco Acquaroli, così come con tutte le istituzioni locali, per rispondere con efficacia e tempestività alle necessità delle popolazioni coinvolte.”

Infine, Curcio ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al Commissario uscente, Generale Francesco Paolo Figliuolo, per l’impegno profuso nella gestione di questa delicata emergenza: “Al Generale Figliuolo va il mio personale apprezzamento per il lavoro svolto con competenza e dedizione, che rappresenta un punto di partenza solido per proseguire il percorso di ricostruzione.”

Il Commissario Straordinario Curcio sottolineando la sua determinazione a operare con spirito di servizio e assicurando che ogni sforzo sarà dedicato al ritorno alla normalità e al rilancio delle aree colpite, è già in contatto con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche per concordare i primi incontri che si terranno sui rispettivi territori quanto prima.