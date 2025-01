Alluvione: Curcio chiede di unire sotto un’unica gestione gli eventi del 2023 e del 2024

Risolvere i problemi del post alluvione e completare la ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio. Lo chiedono i partiti dell’assemblea regionale. Il commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio e il presidente Michele de Pascale hanno presentato stamane una relazione sul dopo alluvione al consiglio regionale. È stato ribadito come le risorse per i ristori ai privati siano presenti, ma è necessario velocizzare le procedure. Lo stesso Curcio ha sollecitato il governo ad unire sotto un’unica gestione gli eventi del 2023 e del 2024.

Per la maggioranza di centrosinistra la staffetta Figliuolo-Curcio deve segnare uno scatto, un cambio di passo rispetto al passato e lo Stato deve stanziare le risorse necessarie per la cura del territorio, a partire dall’Appennino. Dal centrodestra, invece, dopo un apprezzamento per quanto fatto fino a ora dalla struttura commissariale, è venuta una critica alla Regione, accusata di non aver fatto la necessaria prevenzione e cura del territorio nel corso dei decenni.