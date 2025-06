“Pur contenendo alcuni interventi utili, questo provvedimento non è all’altezza delle aspettative e dei bisogni dei cittadini: insufficiente nella portata finanziaria e troppo spesso imbrigliato da vincoli burocratici che ne rallentano l’attuazione. Non possiamo pensare che la risposta alle catastrofi alluvionali si esaurisca in un elenco di misure emergenziali, spesso frammentarie, senza una visione strategica di medio-lungo periodo. L’alluvione del maggio scorso in Emilia Romagna, ad esempio, ha messo in ginocchio un territorio tra i più produttivi e dinamici del nostro Paese, causando morti, feriti, sfollati e danni incalcolabili al tessuto economico, agricolo e sociale. Oltre 20 miliardi di euro i danni stimati, migliaia di famiglie costrette ad abbandonare le proprie case, centinaia di imprese ferme, intere aree rurali devastate. L’Emilia-Romagna non deve essere dimenticata, così come non devono essere dimenticati tutti gli altri territori colpiti da tragedie analoghe, come le Marche, la Toscana, la Sicilia. Come M5S siamo stati presenti su questi territori non solo con le parole, abbiamo incontrato amministratori locali, associazioni di volontariato, cittadini colpiti, abbiamo ascoltato le loro storie, le loro richieste, la loro rabbia e la loro voglia di ripartire, e abbiamo portato tutto questo in Parlamento. Al governo abbiamo chiesto lo stanziamento di risorse proporzionate all’entità del danno, procedure snelle ed efficaci, una regia unitaria per la ricostruzione, ma la risposta che ci ha dato non può bastare. Le persone che hanno perso la casa non possono aspettare mesi per un contributo, le aziende non possono ripartire senza certezze, gli agricoltori non possono sopravvivere se le risposte arrivano solo sulla carta. E allora smettiamola di rincorrere le emergenze e facciamo seriamente prevenzione e pianificazione. La vera grande opera che serve oggi all’Italia non è un Ponte faraonico, ma la messa in sicurezza del territorio”.

Così in aula il senatore M5S Marco Croatti, durante la discussione generale del disegno di legge di conversione del decreto che contiene misure urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali che si sono verificati nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei.