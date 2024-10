30mila euro sono i proventi del fine settimana della solidarietà organizzato da Coldiretti Emilia Romagna che devolverà interamente la somma per le prime necessità delle imprese agricole colpite dalla recente alluvione che ha flagellato di nuovo la regione fra settembre e l’inizio di ottobre. Ai 12mila euro incassati sabato nei mercati coperti di Campagna Amica per il pranzo solidale si aggiungono infatti i 18mila euro provenienti dal mercato delle aziende alluvionate organizzato domenica in via Rizzoli a Bologna. Per l’occasione sono stati venduti 1000 kg di Parmigiano Reggiano della solidarietà, pari a 25 forme, andate esaurite prima dell’ora di pranzo!

Coldiretti Emilia Romagna coglie l’occasione per ringraziare tutti i cittadini che hanno aderito all’iniziativa testimoniando l’attaccamento al settore e la vicinanza alle aziende colpite.

Coldiretti si conferma sempre in prima linea per dare supporto ai propri soci anche in questa situazione di emergenza che rischia di mettere a dura prova la sopravvivenza stessa delle aziende agricole con un rischio di ulteriore abbandono e dissesto idrogeologico e sociale.