La Struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione ha predisposto la proroga al 30 novembre 2025 del termine per la manifestazione di interesse ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata tramite la piattaforma digitale Indica. La misura si rivolge a coloro che non hanno ancora presentato domanda di rimborso per i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel maggio 2023 e nel settembre e ottobre 2024.

La proroga della scadenza, inizialmente fissata al 31 ottobre, è stata inserita nella ordinanza che revisiona l’ordinanza 14/2023 per la semplificazione delle misure di supporto per i privati e famiglie, in corso di adozione. La piattaforma Indica sarà accessibile in modo continuo e ininterrotto fino al 30 novembre 2025. La proroga arriva al fine di permettere a un numero maggiore di persone di utilizzare questo strumento, alla luce dei riscontri positivi registrati sulla piattaforma – 8.831 unità profilate, dato aggiornato al 29 ottobre 2025 – e dalle interlocuzioni con gli enti territoriali e i cittadini, nel corso degli incontri pubblici tenuti sul territorio.

Un passo verso la semplificazione

La piattaforma Indica rappresenta una delle iniziative messe in campo dal Commissario Straordinario Fabrizio Curcio per rendere più rapido ed efficiente il processo di ricostruzione. La ricognizione dei soggetti interessati ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata – disciplinata dall’Ordinanza n. 52/2025 – risponde a precise esigenze di programmazione e governance. L’obiettivo è quello di aggiornare le stime dei fabbisogni finanziari per la ricostruzione, acquisire preventivamente una stima del numero dei soggetti potenzialmente beneficiari al fine di pianificare in modo efficiente le risorse disponibili e accelerare conseguentemente i tempi di erogazione dei contributi. Si tratta di un’azione propedeutica alla fase attuativa che consente alla Struttura commissariale di disporre di un quadro conoscitivo aggiornato e attendibile.



Ambito di applicazione

Possono manifestare la propria volontà attraverso la piattaforma Indica tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza commissariale, il 2 settembre 2025, non hanno presentato domanda di contributo per danni subiti e che intendono segnalare il proprio interesse ad accedere ai rimborsi. L’iniziativa riguarda i territori ricompresi nell’ambito della ricostruzione post-alluvione maggio 2023 e settembre-ottobre 2024, nello specifico: l’intero territorio delle province dell’Emilia-Romagna, i comuni di Firenzuola, Londa, Marradi e Palazzuolo sul Senio in provincia di Firenze, per la Regione Toscana, e i comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Urbino e Sassocorvaro in provincia di Pesaro e Urbino, per la Regione Marche.

Modalità di applicazione

La manifestazione di volontà deve essere completata entro il 30 novembre 2025 attraverso la piattaforma Indica, accessibile tramite il sito istituzionale del Commissario Straordinario. Per la compilazione della dichiarazione sono richiesti i seguenti dati: dati anagrafici completi del dichiarante, comprensivi di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), che costituisce requisito obbligatorio; informazioni catastali complete dell’immobile interessato, con indicazione di foglio, particella e subalterno; destinazione d’uso dell’edificio danneggiato; numero di unità immobiliari coinvolte dal danno; superficie complessiva dell’edificio espressa in metri quadrati; stima approssimativa del danno subito, di carattere facoltativo.

Natura della manifestazione di interesse

È importante chiarire che manifestare interesse attraverso Indica non è obbligatorio e non vincola in alcun modo alla successiva presentazione della domanda definitiva di contributo. Chi decide di non utilizzare la piattaforma non sarà escluso dai futuri rimborsi e potrà presentare regolare domanda quando lo riterrà opportuno. Tuttavia, compilare la dichiarazione offre un vantaggio: chi manifesta la propria volontà e successivamente decide di procedere con la richiesta di contributi avrà priorità nell’istruttoria delle pratiche. Tale meccanismo è stato previsto al fine di valorizzare la collaborazione dei cittadini e delle imprese nella fase di programmazione e di consentire una più efficiente gestione delle risorse destinate alla ricostruzione.

La Struttura commissariale invita tutti i soggetti interessati a utilizzare la piattaforma Indica entro il termine prorogato del 30 novembre 2025.