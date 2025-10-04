Alluvione: cambieranno le norme per i ristori per la ricostruzione

Cambiano le procedure per i rimborsi dell’alluvione. Di fronte alla mancata presentazione delle domande, la struttura commissariale sta studiando nuove facilitazioni burocratiche per venire incontro agli alluvionati. In questi anni sono state solo 4.600 le domande di ristoro presentate sulla piattaforma Sfinge. Una prima stima, dopo gli eventi di maggio 2023, ne aveva ipotizzate 60 mila. La struttura commissariale ha elargito solo 110 milioni di euro di ristori, a fronte di una disponibilità complessiva di 1 miliardo e 200 milioni di euro.

Molti alluvionati sono però ancora impantanati nella preparazione delle domande. Per questo è stato deciso di rendere meno complicato accedere alle risorse.