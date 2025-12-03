Martedì 9 dicembre dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, sarà attivo lo sportello di assistenza, a cura della struttura commissariale, per cittadini e imprese che stanno compilando le domande da presentare tramite la piattaforma Sfinge per il rimborso dei danni subiti durante le alluvioni del maggio 2023.

L’Amministrazione comunale ha messo a disposizione spazi adeguati, nel polo degli uffici di viale Berlinguer 30, e tutto il supporto logistico necessario.

Cittadini e imprese, accompagnati dai rispettivi tecnici abilitati alla redazione delle perizie asseverate, sono ricevuti su appuntamento e per prenotarsi sono attivi due canali: la piattaforma informatica, per l’utilizzo della quale ci si deve autenticare tramite Spid, raggiungibile al link https://comune.ravenna.it/prenotazione-appuntamento (selezionando poi Servizio Sportello Unico per l’Edilizia e Sportello Perizie Alluvione) e il numero telefonico 0544.485080, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30.