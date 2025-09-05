Nelle prossime settimane saranno attivi gli sportelli di assistenza, a cura della struttura commissariale, per cittadini e imprese – accompagnati dai loro tecnici abilitati alla redazione delle perizie asseverate – che stanno compilando le domande da presentare tramite la piattaforma Sfinge per il rimborso dei danni subiti durante le alluvioni del maggio 2023.

Per quanto riguarda Ravenna, sarà possibile prenotare un appuntamento nella giornata di martedì 16 settembre, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

L’Amministrazione comunale ha messo a disposizione spazi adeguati, nel polo degli uffici di viale Berlinguer 30, e tutto il supporto logistico necessario.

Cittadini e imprese, accompagnati dai rispettivi tecnici abilitati alla redazione delle perizie asseverate, sono ricevuti su appuntamento e per prenotarsi sono attivi due canali: la piattaforma informatica, per l’utilizzo della quale ci si deve autenticare tramite Spid, raggiungibile al link https://servizionline.comune.ra.it/web/prenotazioni/benvenuto e il numero telefonico 0544.485080, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30.