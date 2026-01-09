Alluvione. Approvato il progetto per il recupero del piano terra della Biblioteca Manfrediana. Ma mancano i fondi

La giunta di Faenza ha approvato il progetto di recupero dei locali della Biblioteca Manfrediana andati distrutti con l’alluvione. Tuttavia, come specifica la delibera della stessa giunta, al momento mancano in fondi necessari per avviare gran parte dei lavori. Si tratta di un intervento suddiviso in due stralci, uno da 539 mila euro e l’altro da 1 milione e 94 mila euro. Le donazioni arrivate a seguito dell’alluvione 2023 non sono riuscite a raggiungere queste cifre. La biblioteca, poi, non ha mai beneficiato dell’iniziativa del Ministero della Cultura di aumentare il costo dei biglietti dei musei statali per aiutare la Romagna alluvionata. I fondi sono stati dirottati tutti da un’altra parte.

A dicembre, è stata consegnata in Regione una petizione, promossa dagli utenti della biblioteca, per sollecitare il recupero.