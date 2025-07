È stata approvata anche la terza tranche di domande relative al bando paratie, dedicato al rimborso per chi ha installato o acquistato dispositivi di protezione dopo le alluvioni degli ultimi due anni: si tratta di quelle presentate nel periodo compreso dal 21 novembre al 2 dicembre 2024.

Su 651 esaminate, 419 sono risultate subito ammissibili perché provenienti da territori considerati prioritari, mentre 39 sono ammissibili, ma non immediatamente finanziabili. Poco meno di 200 risultano ancora oggetto di approfondimenti (gli interessati riceveranno a breve richiesta di chiarimenti e/o integrazioni). Tutti i soggetti interessati dalle comunicazioni saranno avvisati tramite mail ed sms.

Vengono così destinati, tramite un’apposita determina della Regione, ulteriori 1,2 milioni di euro: risorse, queste, che si vanno a sommare a quelle per le prime due tranche già approvate, per un ammontare complessivo di 6,2 milioni di euro. Per le domande oggetto di chiarimenti e integrazioni, sono state tenute in sospeso le risorse fino a chiusura dell’esito dell’istruttoria.

Dal momento dell’assegnazione dei contributi, i cittadini potranno procedere ad acquisire i dispositivi e istallare le paratie; nel caso in cui lo abbiano già fatto, potranno presentare immediatamente domanda di rimborso alla Regione, osservando le indicazioni contenute nel manuale per la rendicontazione. Per consultare l’atto e gli allegati che contengono i nominativi dei beneficiari del contributo, occorre collegarsi alla pagina del bando, all’indirizzo

https://politicheterritoriali.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi/bando-dispositivi-per-alluvioni.

Ulteriori informazioni possono essere richieste via e-mail scrivendo a dispositiviperalluvioni@regione.emilia-romagna.it, oppure telefonando all’Urp dell’amministrazione regionale, numero verde 800.66.22.00. Nelle prossime settimane la Regione procederà a ulteriori assegnazioni di contributi, sempre seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.