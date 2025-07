Alluvione: ancora oltre 2 milioni di euro di aiuti disponibili dalle donazioni al Comune di Ravenna

Sono oltre 2 milioni di euro i fondi ancora a disposizione del Comune di Ravenna dalle donazioni ricevute per l’alluvione. La giunta Barattoni li destinerà ad aiutare le persone con danni superiori ai 5 mila euro e che rischiano di non vedere riconosciuta, da parte della struttura commissariale, tutta la spesa sostenuta per il ripristino.

Grazie alla campagna di raccolta fondi “Un aiuto per Ravenna”, il Comune aveva ricevuto in donazione 8 milioni di euro circa per aiutare la popolazione ravennate colpita dall’alluvione. 5 milioni donati unicamente da Eni. Oltre 1 milione di euro aveva nella causale della donazione una destinazione ben specifica. Mentre per gli altri 7 milioni di euro circa, si è potuto decidere in autonomia la destinazione.