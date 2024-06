Entro la prossima settimana inizieranno gli allestimenti di cantiere propedeutici ai primi lavori di potenziamento e razionalizzazione della rete fognaria di Faenza dopo i danni provocati dall’alluvione. I lavori inizieranno lungo le vie Della Valle – Chiarini – Via Mura Torelli – Via Cimatti – Via Pellico e consisteranno nello scavo e posa di nuove condotte fognarie.

Gli interventi fanno parte delle opere individuate dallo studio modellistico della rete fognaria cittadina sviluppato da Hera in seguito all’evento alluvionale del maggio 2023; in particolare, obiettivo principale di questo primo stralcio è incrementare la capacità del sistema di drenaggio urbano di fare fronte a eventi meteorici più intensi, potenziando restringimenti di sezione localizzati e razionalizzando il funzionamento dei bacini drenanti tramite posa di nuovi collettori.

Durante l’intervento,il traffico potrà essere soggetto a limitazioni e modifiche alla viabilità preventivamente concordate ed autorizzate dalla amministrazione comunale.