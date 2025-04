Si intitola “The experience of ACER Ravenna in facing the Emilia Romagna floods” l’intervento che Lina Taddei, presidente di Acer Ravenna, terrà il prossimo giovedì 3 aprile all’incontro annuale del Topic Group “Costruzioni Sostenibili” di Eurohnet Housing the Future in programma al Politecnico di Valencia. L’evento intitolato “Adattamento ai cambiamenti climatici e analisi energetica” porta nella città spagnola i gestori di alloggi pubblici e sociali provenienti da molti paesi europei. Proprio la regione di Valencia è stata colpita da un’alluvione nel 2024 e con questo invito ad Acer Ravenna intende condividere buone pratiche abitative in situazioni di emergenza con l’Istituto Edile di Valencia che già due anni fa aveva redatto la guida su come rendere resilienti alle alluvioni gli edifici, ora aggiornata.

Eurhonet unisce diversi soggetti provenienti da Austria, Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito.

Con Taddei sarà inoltre presente l’architetta Raffaella Grillandi responsabile servizio lavori, energia e patrimonio di Aver Ravenna.