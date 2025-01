A Traversara sono ripartite tutte le attività economiche, continua l’attività dei volontari coordinati da Luisa Babini e Angelo Ravagli per la distribuzione di bìancheria per la casa,vestiario, prodotti per l’igiene, per la pulizia e generi alimentari per chi ne ha bisogno. Si distribuiscono elettrodomestici e mobili usati in ottimo stato per riarredare gratuitamente le case alluvionate.

“Sono tutte cose donate – affermano Luisa Babini e Angelo Ravagli – da Associazioni e singoli cittadini che con grande generosità ci contattano per portare aiuto alla popolazione alluvionata, E’ un lavoro pesante e impegnativo ma lo facciamo volentieri per cercare con grandi e piccoli gesti, di tornare alla normalità.

Ora però è finita la fase dell’emergenza e occorre cambiare passo. E’ necessario un incontro pubblico di tutta la cittadinanza con le Istituzioni per parlare di futuro, di ricostruzione e di sicurezza del paese. Per questo motivo Luisa Babini ,Angelo Ravagli coordinatori degli aiuti e Maria Grazia Morelli , presidente cons. frazionale, hanno scritto una lettera al Sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni per chiedere un pubblico incontro anche alla luce della recente nomina del Commissario alla ricostruzione. Nella lettera si chiede inoltre al Sindaco di farsi parte attiva presso la Regione al fine di garantire all’incontro la presenza del Presidente della Regione Michele De Pascale. Abbiamo affrontato la fase dell’emergenza, continuano Babini e Ravagli, cercando di provvedere alle esigenze immediate. Ora occorre ragionale sul futuro di Traversara, sulla sua sicurezza, sulla pulizia del fiume e sulla ricostruzione delle case abbattute e danneggiate”.

L’incontro con il sindaco Giacomoni si terrà il 15 gennaio alle 18.30, al bar Dante. Parteciperà anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale. Si parlerà di messa in sicurezza dell’intero territorio, del fiume Lamone, di tempi e modi per provvedere alla pulizia interna del fiume. Si parlerà poi di ricostruzione e tempistiche