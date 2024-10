Alluvione. A rischio l’approvazione dei piani speciali: mancano le coperture finanziarie

Salta l’approvazione dei piani speciali per la messa in sicurezza del territorio dopo l’alluvione. Lunedì, a Roma, è avvenuto l’incontro fra il commissario alla ricostruzione Figliuolo e la presidente facente funzione della Regione Priolo. Doveva essere il giorno dell’approvazione dei piani, ma durante il vertice è emersa la necessità di approfondimenti. Le parti si sono riservate alcuni giorni per chiudere un’intesa.

A far slittare l’approvazione dei piani, inizialmente attesi per il 30 giugno scorso, è la mancanza di coperture. Si parla di 4 miliardi e mezzo per opere strutturali da compiere nel corso dei prossimi anni