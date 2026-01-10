Importanti novità per la ricostruzione del Ponte delle Grazie di Faenza. A febbraio potrebbe essere affidata la progettazione della nuova struttura. Lo ha comunicato oggi Sogesid, presente a Sant’Agata sul Santerno per l’inaugurazione del palazzetto, ristrutturato da un progetto curato dalla stessa società.
Oltre 8 milioni di euro i fondi messi a disposizione dalla struttura commissariale per il Ponte delle Grazie. 900 mila euro destinati proprio per la progettazione. Il ponte dovrà essere demolito e ricostruito, a campata unica, e dovrebbe avere un’altezza superiore all’attuale, in base al nuovo piano per la sicurezza del Lamone, presentato nelle settimane scorse dall’Autorità di Bacino del Fiume Po.
Home Faenza Web Tv Cronaca Alluvione. A febbraio potrebbe essere affidata la progettazione della ricostruzione del Ponte...
Alluvione. A febbraio potrebbe essere affidata la progettazione della ricostruzione del Ponte delle Grazie
Importanti novità per la ricostruzione del Ponte delle Grazie di Faenza. A febbraio potrebbe essere affidata la progettazione della nuova struttura. Lo ha comunicato oggi Sogesid, presente a Sant’Agata sul Santerno per l’inaugurazione del palazzetto, ristrutturato da un progetto curato dalla stessa società.