Alluvione. A febbraio potrebbe essere affidata la progettazione della ricostruzione del Ponte delle Grazie

Importanti novità per la ricostruzione del Ponte delle Grazie di Faenza. A febbraio potrebbe essere affidata la progettazione della nuova struttura. Lo ha comunicato oggi Sogesid, presente a Sant’Agata sul Santerno per l’inaugurazione del palazzetto, ristrutturato da un progetto curato dalla stessa società.

Oltre 8 milioni di euro i fondi messi a disposizione dalla struttura commissariale per il Ponte delle Grazie. 900 mila euro destinati proprio per la progettazione. Il ponte dovrà essere demolito e ricostruito, a campata unica, e dovrebbe avere un’altezza superiore all’attuale, in base al nuovo piano per la sicurezza del Lamone, presentato nelle settimane scorse dall’Autorità di Bacino del Fiume Po.