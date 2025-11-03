Proseguono gli incontri con i cittadini interessati a Brisighella per informare sullo stato di avanzamento dei principali cantieri realizzati con i fondi della Struttura Commissariale per la Ricostruzione post alluvione. Nei giorni scorsi si è parlato delle aree di via Puriva, via Bacello e a Marzeno.

Per quanto riguarda via Puriva proseguono gli incontri con i tecnici progettisti per individuare percorsi alternativi che garantiscano la mobilità dei residenti durante l’esecuzione dei lavori. A breve sarà organizzato un confronto con la cittadinanza per presentare il progetto, le fasi di cantiere e la tempistica degli interventi.

Per la realizzazione delle vasche di laminazione di via Bacello, lo scorso giovedì 30 ottobre i lavori sono stati consegnati alla ditta Acmar di Ravenna. In questi giorni si sono svolti incontri e continueranno con i cittadini interessati direttamente dagli interventi per le occupazioni temporanee dei terreni. Verranno occupati come area di cantiere tutti i parcheggi individuati nella zona di strada chiusa di via Bacello. Contestualmente, per via della Resistenza si sono tenuti incontri con i residenti interessati e con la ditta Ambrogetti di Verghereto (Fc), aggiudicataria dei lavori. Nei prossimi giorni prenderanno avvio le operazioni, a partire dalla pulizia accurata della zona lungo il Rio Ponte Nono.

Sempre giovedì 30 ottobre si è svolto un incontro tecnico in Comune sugli interventi a Marzeno, con la partecipazione dei progettisti della società Progeo Engineering di Arezzo e della società Enser di Faenza, del Comitato Alluvionati di Marzeno, del consigliere comunale Dante Zauli e dei tecnici dell’ufficio Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina. Presente anche l’assessore alla Protezione civile Dario Laghi. Durante la riunione il progettista Davide Giovannuzzi ha presentato ai cittadini le proposte progettuali individuate di interventi per il territorio. Il Comitato ha giudicato le proposte interessanti e valide e ha richiesto la convocazione di un incontro anche con tutta la cittadinanza di Marzeno, per illustrare le fasi operative del cantiere, le modifiche alla viabilità e le integrazioni richieste dai residenti.

“Questi incontri rappresentano momenti fondamentali di confronto con i cittadini per garantire trasparenza e partecipazione in tutte le fasi dei lavori. L’obiettivo dell’Amministrazione è eseguire gli interventi con la massima attenzione alla sicurezza, alla viabilità e al rispetto delle esigenze dei residenti. Ringrazio i cittadini, i comitati e tutte le ditte coinvolte per la collaborazione e la disponibilità dimostrata”, commenta l’assessore Dario Laghi.