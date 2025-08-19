Alluvione: a Boncellino incontro con l’avvocato Adriano Travaglia

Il pignoramento di oltre 3 milioni e mezzo per il pagamento di eventuali danni futuri causati dall’alluvione. È quello che rischiano il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna dopo l’azione legale avviata da venti residenti danneggiati dagli allagamenti causati dal fiume Ravone a Bologna. Il 16 settembre è prevista la discussione del ricorso contro la decisione del giudice che ha condannato i due enti pubblici per “inerzia”.

Un procedimento che potrebbe essere un importante precedente. Così, nella serata di lunedì, a Boncellino, si è tenuto un incontro fra l’avvocato Adriano Travaglia e i residenti di Boncellino, Villanova e Traversara colpiti dall’alluvione. Presenti anche residenti di Faenza e Ravenna. Un incontro informativo per conoscere meglio l’azione legale promossa dall’avvocato Travaglia e le basi da cui è partita.

Nell’incontro, l’avvocato Travaglia ha sottolineato come l’eventuale somma a tutela dei residenti sarà a beneficio unicamente di chi ha sottoscritto l’azione legale, mentre è in essere una seconda azione legale dedicata ai danni subiti dall’alluvione del Ravone. Sono state avviate le prime richieste di risarcimento