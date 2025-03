Alluvione 2024: in ritardo i lavori di ripristino delle case. Chiesta la proroga per la scadenza del CIS

I lavori per il ripristino delle case colpite dall’alluvione del 2024 sono in ritardo e si rischia la perdita del contributo di immediato sostegno. L’Unione della Romagna Faentina ha così chiesto alla Regione Emilia-Romagna di prorogare la scadenza del 31 maggio 2025, termine fissato per la presentazione del saldo dei lavori effettuati. La scadenza per la presentazione delle domande è invece il 31 marzo 2025, al momento.

A contribuire notevolmente a ritardare i lavori di ripristino della case colpite a metà dello scorso settembre sono state le condizioni meteo degli ultimi mesi.