Alluvione: 190 mila euro per una prima riqualificazione del Parco Gatti

190 mila euro per la riqualificazione del parco Gatti, duramente colpito nelle alluvioni del 2023 e del 2024. Qui l’acqua, arrivata con estrema violenza, è ristagnata a lungo dopo aver invaso le abitazioni circostanti.
Si tratta di un primo importante intervento, finanziato da fondi comunali, per recuperare l’area verde. Alcuni lavori di messa in sicurezza in realtà sono già avvenuti. È stato ad esempio necessario abbattere alcuni alberi, ormai pericolosi ed intervenire per evitare accumuli d’acqua.