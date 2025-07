Nuove attrezzature riabilitative in dono per l’Ospedale di Comunità di Brisighella. Un importante gesto di riconoscenza da parte del Sig. Claudio Montanari, un privato cittadino che ha voluto omaggiare la memoria dell’amico N. L., ricoverato nella struttura nel momento più delicato della malattia.

In particolare, sono stati donati: un walker F con freni a leva, quattro poggiaschiena ergonomici, due pedaliere meccaniche, due pedaliere elettroniche, tre carrozzine con cuscini ergonomici e pedane elevabili, due deambulatori tipo rollator, un walker lift elettrico, due poggiatallone antidecubito.

“Siamo grati per questa donazione – dichiara Donatina Cilla, direttrice del Distretto di Faenza – in questo delicato e complesso periodo per la sanità territoriale già coinvolta con considerevole impegno in riforme e investimenti. Un sentito ringraziamento al Sig. Montanari, che con questo generoso gesto ha contributo al beneficio dei pazienti ospitati, al benessere lavorativo dei professionisti e al mantenimento di una elevata attenzione alla dimensione umana e relazionale dell’assistenza”.

Alla cerimonia di donazione erano presenti, oltre alla direttrice del Distretto di Faenza, l’assessore Dario Laghi in rappresentanza dell’amministrazione comunale, Maicol Carvello, Responsabile Organizzativo dell’Ospedale di Comunità e una parte dei medici, infermieri, operatori sanitari e amici che hanno accompagnato il Sig. N. L. durante il suo percorso all’interno dell’OdC.