Ieri presso l’aula magna “G. Coppari”via Nuova, 45 si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio ai migliori allievi dell’Istituto e la consegna dei diplomi di stato.

La cerimonia presenziata dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Gabriella Gardini, è stata anche l’occasione per fare il punto sulle attività a fine 2019 dei neodiplomati e ne è risultato: MECCANICI ITI su 36 Alunni, 20 Occupati, 14 iscritti Università, 2 in attesa di occupazione; ELETTRONICI ITI su 25 Alunni, 15 Occupati, 10 iscritti Università, nessuno in attesa di occupazione; INFORMATICI ITI su 42 Alunni, 19 Occupati, 21 iscritti Università, 2 in attesa di occupazione; MECCANICI IPSIA su 16 Alunni, 15 Occupati, 0 iscritti Università, 1 in attesa di occupazione;ELETTRONICI IPSIA su 13 Alunni, 10 Occupati, 2 iscritti Università, 1 in attesa di occupazione; complessivamente cerca lavoro solo il 4%.

E’ seguito poi il saluto SIMONA SANGIORGI, Assessore alle politiche educative e giovanili del Comune di Faenza, e via via il si sono susseguiti vari rappresentanti delle Associazioni di categoria che operano sul territorio a stretto contatto con il mondo del lavoro:

ENRICO RICCI Responsabile della Fil. Sede di Faenza BANCA BCC

Responsabile della Fil. Sede di Faenza BANCA BCC PAOLO PASINI HR Department Development UNITEC spa Lugo

HR Department Development UNITEC spa Lugo GIOVANNI FABBRI CNA

Sono poi state consegnate le Borse di Studio:

presenti per l’Associazione “VIAEMILIAPONENTESIE” DIEGO BENAZZI, MARTA CASANOVA e GILBERTO ZACCARIA che hanno consegnato:

2 Borse di Studio – agli Allievi migliori A.S. 2018/19 – studenti della sez. Tecnica e Professionale: Gorovelli Florian cl. 4^BMT Sez Prof.le e Rivola Marco cl.5^DM Sez tecnica

in rappresentanza di “Maestri del Lavoro” di Ravenna erano presenti MARIA LUISA ANCARANI e FRANCESCO PALLI ed hanno consegnato:

di Ravenna erano presenti ed hanno consegnato: 1 borsa di Studio – ad Allievo meritevole distintosi nelle materie ad indirizzo Professionale: Balbi Federico cl. 5^AMT

SIMONA SANGIORGI in rappresentanza Comune di Faenza per la “FONDAZIONE BERTONI” ed ha consegnato:

7 Borse di Studio – Allievi migliori Cl. 1^,3^,5^ A.S. 2018/19 studenti della sez. professionale a: Tabaku Alkeo cl. 2^AMT, Rossi Marco, cl. 2^CMT, Tampieri Mattia cl. 4^BMT, Galli Filippo cl. 4^BMT, Matteucci Cristian cl. 4^BMT, Sobai El Idrissi Abdelati cl. 5^AIA a.s. 2018/19 e Vaja Adnand cl. 5^BMM a.s. 2018/19

MONTANARI Maria Angela – figlia di “PRIMO MONTANARI” ha consegnato:

1 borsa di Studio – Allievo meritevole distintosi nelle materie ad indirizzo Elettronica sez. Tecnica – Cimatti Isacco cl. 4^AE

MONTANARI OMAR – Ditta ”MMB SOFTWARE” ha consegnato n. 11 Borse di Studio – Allievi cl. 5^ della sezione Tecnica meritevoli, per i corsi di Elettronica e Informatica: Poli Lorenzo cl. 5^AE s. 2018/19, Francesconi Nicola cl. 5^AE a.s. 2018/19, Alpi Giovanni cl. 5^AE a.s. 2018/19, Bennazzi Giovanni cl. 5^EI a.s. 2018/19, Castagna Bartolomeo cl. 5^EI a.s. 2018/19, Bandini Marco cl. 5^BI a.s. 2018/19, Montefiori Adele cl. 5^BI a.s. 2018/19, Pezzi Pietro cl. 5^BI a.s. 2018/19, Chiarini Matteo cl. 5^AE a.s. 2018/19, Scarpelli Giulia cl. 5^AE a.s. 2018/19 e Fabrini Luca cl. 5^AE a.s. 2018/19.

Preceduti dall’appello di tutte le classi, tenuto dalla Dirigente Scolastica , sono stati infine consegnati i Diplomi di stato.