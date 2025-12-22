Sabato mattina l’Aula Magna dell’ITIP “Luigi Bucci” di Faenza è stata al centro di cerimonie dedicate al merito, al talento e ai valori civili. Una mattinata densa di appuntamenti che ha visto l’alternarsi della consegna di prestigiose borse di studio, riconoscimenti sportivi e la celebrazione finale dei diplomi per l’anno scolastico 2024/2025.

Borse di Studio: Il legame tra scuola e impresa

La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica, Pierangela Izzi, e del Vice Sindaco di Faenza, Andrea Fabbri. Il forte legame tra l’istituto e il tessuto produttivo locale è stato testimoniato dalla consegna di numerose borse di studio:

Fondazione Bertoni: Destinate alla Sezione Professionale.

Bucci Industries: I referenti Nicola Gasparoni e Romina Rossi hanno premiato le eccellenze della Sezione Tecnica (indirizzi Elettronico e Informatico).

MMB Software: Omar Montanari ha consegnato i riconoscimenti agli studenti di Informatica, ribadendo l’importanza della sinergia tra formazione e mondo del lavoro.

Maestri del Lavoro: Per la Sezione Professionale sono intervenuti Gian Piero Flamigni, Maria Luisa Ancarani, Renzo Cavini e Gian Piero Sabbatani per premiare il nostro meritevole studente.

Presente per La BCC ravennate, forlivese e imolese Enrico Ricci, che ha partecipato alle premiazioni.

Progetti la “Cultura della Gentilezza”

Oltre ai meriti accademici, il “Bucci” ha celebrato l’impegno sociale con il progetto sulla Gentilezza. Alla presenza del Vice Sindaco Fabbri e di Flavio Amadori (responsabile regionale del progetto “Invece di Giudicare”), sono stati consegnati gli attestati per i lavori realizzati dagli studenti, con un focus sulla gestione empatica dei conflitti.

Sport e Innovazione: I successi del Progetto VaP

L’orgoglio dell’Istituto è stato ribadito dai successi extra-curriculari:

Vettura a Pedali (VaP): Un tributo ai nostri piloti e progettisti della vettura “Alpha Tauri”, grazie alla loro creatività e velocità la vettura Alpha Tauri ha trionfato Nel Campionato Europeo delle Scuole.



Giochi Sportivi Studenteschi: Sono stati omaggiati gli atleti distintisi nel Calcio a 5 (vice-campioni regionali), Atletica, Corsa Campestre, Orienteering (doppio argento provinciale), Basket 3×3 e Pallamano (2° posto provinciale).

La consegna dei Diplomi

A chiusura della mattinata si è tenuta la Cerimonia di consegna dei Diplomi per l’A.S. 2024/2025. Un momento carico di emozione che ha visto il ritorno a scuola degli ex alunni dell’IPSIA e dell’ITI. All’evento è intervenuta l’Assessora Martina Laghi, che ha sottolineato come il diploma rappresenti non solo un traguardo personale, ma un valore per l’intera comunità e per il futuro del territorio.