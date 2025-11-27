Sabato 29 novembre, presso il Palace Hotel di Milano Marittima, si svolgerà l’evento conclusivo dei lavori del 18° Congresso provinciale di Confartigianato, un percorso che nei mesi scorsi ha visto rinnovare tutti i direttivi ed i vertici delle categorie e degli organismi di rappresentanza territoriale, nonché di Giunta Esecutiva, Presidenza e Segreteria provinciali.

Dopo una Sessione riservata ai circa 140 Delegati, che vede all’ordine del giorno alcune importanti modifiche statutarie, la Sessione Pubblica scatterà alle ore 11, con la relazione della Presidente Provinciale Confartigianato, Emanuela Bacchilega.

Seguiranno gli interventi di:

Mattia Missiroli Sindaco di Cervia

Valentina Palli Presidente della Provincia di Ravenna

Giorgio Guberti Presidente CCIAA Ferrara-Ravenna

Davide Servadei Presidente Confartigianato Imprese Emilia-Romagna

Michele De Pascale Presidente della Regione Emilia-Romagna

Anna Maria Bernini Ministro dell’Università e della Ricerca

e le conclusioni di Marco Granelli Presidente nazionale Confartigianato Imprese

Il prossimo appuntamento congressuale, per Confartigianato della provincia di Ravenna, è già fissato per il 2028, anno nel quale tutte le associazioni territoriali uniformeranno le proprie scadenze statutarie per rendere ancora più omogenea ed efficace l’azione di rappresentanza della più rappresentativa Confederazione italiana delle aziende artigiane e della piccola e media impresa.