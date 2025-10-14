Una giornata dedicata al Camerun, alle sue tradizioni, alla sua cultura. Sarà l’Hotel Mattei ad ospitare il 25 ottobre l’evento organizzato dall’associazione Pyramide, l’associazione delle donne camerunensi di Ravenna. L’associazione è nata nel 2015 per valorizzare le radici culturali del Paese africano e promuovere l’incontro fra culture diverse, favorendo l’inserimento sociale e l’autonomia delle donne, promuovendo il dialogo interculturale, trasmettendo tradizioni e lingua del Paese d’origine delle famiglie alle nuove generazioni. Le donne dell’associazione, in questi anni, hanno spesso esercitato il ruolo di mediatrici culturali e interlocutrici per progetti di cooperazione.

L’evento di sabato 25 ottobre si aprirà alle 11 con i saluti istituzionali e l’introduzione alla giornata. Seguirà un momento di musica e danza e una conferenza dedicata alla presenza della cultura camerunense in Italia. Al termine della conferenza è in programma una pausa con l’opportunità di assaggiare piatti tradizionali del Camerun.

Nel pomeriggio è previsto un omaggio alle figure femminili straniere distintesi per il loro impegno verso la comunità.

La sera, alle 20, inizierà la festa che proseguirà nel corso della notte. Ospite d’eccezione, Kareyce Fotso, cantante che da anni si esibisce in tutto il mondo. A seguire dj set a cura di DJ Ben.