Emilia-Romagna è protagonista per una settimana, 21-27 settembre, di Expo Osaka 2025, l’esposizione universale che si sta svolgendo in Giappone sull’isola artificiale di Yumeshima.

I prodotti Dop e Igp, conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, ma anche la musica con la voce di Luciano Pavarotti, il liscio con l’Orchestra Casadei, hanno accompagnato il taglio del nastro.

A inaugurare gli spazi della Regione al Padiglione Italia, insieme al commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani, il presidente, Michele de Pascale, che guida la delegazione regionale di cui fanno parte il vicepresidente, Vincenzo Colla, la sottosegretaria, Manuela Rontini, il presidente dell’Assemblea legislativa, Maurizio Fabbri, e il vicepresidente dell’Assemblea, Giancarlo Tagliaferri.

Protagoniste le eccellenze agroalimentari, prodotti già molto apprezzati in Giappone, che con l’1,6% dell’export e il quindicesimo posto nella classifica dei mercati internazionali di destinazione, permette ancora ampi margini di penetrazione, spiega la Regione.

“Una nuova e concreta opportunità di dare massima visibilità alle eccellenze della nostra filiera agroalimentare – ha spiegato il presidente della Regione, de Pascale – I nostri prodotti sono apprezzati in tutto il mondo e il Giappone rappresenta un mercato per noi strategico.

In un contesto di serrata concorrenza globale, la qualità emerge come un fattore determinante per mantenere la competitività e conquistare nuovi mercati. Per questo il nostro comparto agroalimentare, anche grazie alle Dop e Igp di cui vanta, continua ad assicurare risultati estremamente positivi che dobbiamo sostenere e rafforzare. Una qualità che è sinonimo di cura, come dimostra il continuo investimento dell’Emilia-Romagna sulle coltivazioni biologiche che rappresenta anche un impegno costante di attenzione all’ambiente in cui viviamo. Abbiamo quindi tutti i presupposti per valorizzare e promuovere a Expo 2025 questo nostro patrimonio, fatto di innovazione, ricerca e soprattutto persone”.

