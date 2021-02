“La chiusura per tutto il 2021 degli allevamenti di visoni è un’ottima notizia e va nella direzione che qualche mese fa avevo proposto anche in Emilia-Romagna. Adesso che è chiaro che queste strutture, oltre ad essere un concentrato di crudeltà verso gli animali, sono anche un rischio per la salute pubblica, non resta che chiuderli definitivamente e per sempre”. È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che prolunga la sospensione degli allevamenti di visoni in Italia per tutto il 2021, tra i quali ci sono anche le due strutture emiliano-romagnole a Galeata e a Ravenna. “Questo stop significa che le riproduzioni, che avrebbero dovuto iniziare nelle prossime settimane, saranno sospese almeno fino alla prossima primavera – aggiunge Silvia Piccinini – In questo modo si risparmierà la morte a circa 35 mila capi che sarebbero dovuti nascere per poi essere uccisi dopo pochi mesi. Averlo evitato è un’ottima notizia che deve rappresentare il primo passo per la chiusura definitiva di queste strutture così come auspicato anche dalla Regione rispondendo proprio a un mio question time in aula qualche mese fa. Un obiettivo che sono convinta, anche grazie all’impegno e alla mobilitazione dei cittadini e delle associazioni animaliste, potremo raggiungere presto” conclude la capogruppo regionale M5S.