Nella giornata di giovedì 25 Dicembre sono previste precipitazioni intense e diffusi sul settore centrale della regione e anche sul territorio della Bassa Romagna. Le piogge persistenti potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 2 e anche 3 negli affluenti del Reno (Sillaro, Senio e Santerno).

Per questa ragione, l’Agenzia regionale di protezione civile ha emanato un’allerta meteo, che per il territorio della Bassa Romagna è di colore rosso per criticità idraulica. Stessa situazione a Solarolo, mentre, al momento, sul resto del territorio della Provincia di Ravenna sarà attiva l’allerta arancione.

In conformità con il piano di Protezione civile, verrà pertanto attivato il sistema di allertamento Alert system e i cittadini della Bassa Romagna riceveranno una chiamata dal numero 0545 299300, che consigliamo di salvare nella propria rubrica telefonica, in quanto viene utilizzato esclusivamernte per comunicazioni di emergenza-

Rimangono inoltre attivati anche i COC (Centri operativi comunali) in tutti i nove Comuni dell’Unione, per monitorare attentamente l’evoluzione della situazione nelle prossime ore e il propagarsi delle piene a valle.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione ai canali ufficiali di informazione per avere un aggiornamento costante sull'evolversi della situazione (www.labassaromagna.it e il sito del proprio Comune).

Si consiglia di evitare il più possibile gli spostamenti non necessari; chi ha scantinati, garage o cantine che spesso si allagano in caso di forti piogge, prenda i necessari accorgimenti poiché la pioggia prolungata potrebbe dare corso ad accumuli localizzati.

Si raccomanda inoltre di stare lontani dalle zone allagabili, non accedere agli argini dei fiumi, non accedere ai sottopassi se allagati, in caso di allagamenti non accedere a locali interrati.

L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta Meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it). Per la Bassa Romagna è disponibile anche il canale Telegram delle emergenze, al quale è possibile iscriversi al link https://t.me/bassaromagnaemergenze e il canale Whatsapp: www.whatsapp.com/channel/0029Va8y5jS1SWsrOXJqS93h (le comunicazioni sui due canali sono le medesime). È inoltre attivo il sistema di allertamento Alert system (per iscriversi: https://registrazione.alertsystem.it ), che viene utilizzato esclusivamente in caso di comunicazioni urgenti.

Tutto il sistema di protezione civile è attivo e sono state avviate tutte le attività di monitoraggio, coordinamento e prevenzione per la gestione delle situazioni di allerta.

In caso di emergenze è sempre attivo il numero verde 800 072 525 della centrale operativa della Polizia locale della Bassa Romagna.