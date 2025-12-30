“In merito all’allerta rossa che ha interessato il territorio ravennate nel giorno di Natale, il Partito Democratico della provincia di Ravenna esprime pieno sostegno e fiducia nell’operato dei sindaci e delle amministrazioni comunali.

Di fronte a un evento meteorologico estremo, le decisioni assunte sono state responsabili, tempestive e orientate alla tutela della sicurezza delle persone. Nonostante la straordinarietà della situazione, il sistema di protezione civile e il coordinamento istituzionale hanno retto.

C’è ancora molto lavoro da fare per tornare alla piena normalità, ma la strada intrapresa è quella giusta.

Il Partito Democratico di Ravenna è al fianco dei sindaci, dei volontari e di tutti coloro che hanno lavorato per la sicurezza della comunità.”