Allerta rossa anche sabato in gran parte della provincia di Ravenna per il maltempo

Lo indica un nuovo avviso meteo della Protezione civile, che valuta allerta arancione su settori di Toscana ed Emilia-Romagna e allerta gialla in Umbria e su parte di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche e Molise.

Il bollettino prevede ancora piogge al Centro-Nord e venti di burrasca e mareggiate al Sud.

Per quanto riguarda la provincia di Ravenna, l’allerta è arancione per frane a Casola Valsenio, Riolo Terme, Castel Bolognese e Brisighella. L’allerta è invece rossa per le piene dei fiumi per Faenza, Solarolo, Cotignola, Bagnara di Romagna, Lugo, Sant’Agata sul Santerno, Conselice, Massa Lombarda, Alfonsine, Fusignano, Bagnacavallo, Russi, Ravenna e Cervia.