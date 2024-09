Oggi alle ore 14.00 in Prefettura, dopo la preallerta di ieri, si è riunito il Centro Coordinamento Soccorsi, formato dai Sindaci della Provincia, da componenti della Protezione Civile regionale e comunale, dai Vigili del Fuoco, dei Consorzi di Bonifica e dalle Forze dell’Ordine, per delineare le strategie operative contenitive delle criticità derivanti dall’attuale situazione meteo.

Nella riunione si è fatto un punto della situazione delle condizioni idrauliche e idrogeologiche collegate alle precipitazioni in corso, che risultano attualmente attentamente monitorate nella loro evoluzione.

Un focus specifico è stato dedicato alla situazione dei ponti e dei sottopassi della provincia, i quali saranno costantemente attenzionati in queste ore.

Altresì saranno attentamente monitorati i fiumi Senio, Montone, Lamone, Ronco e Savio, per i quali è previsto un innalzamento del livello delle acque a partire dalla mattinata di domani.

Per affrontare la situazione maltempo e per garantire un coordinamento delle attività, oltre al Centro Coordinamento Soccorsi istituito in Prefettura, sono stati convocati e sono pienamente operativi i Centri Operativi di tutti i Comuni della Provincia.

Resteranno chiusi per la giornata di domani le scuole di ogni ordine e grado, gli asili, l’Università, gli impianti sportivi, le biblioteche i centri diurni, i centri ricreativi e i cimiteri in tutti e 18 i Comuni della Provincia.

Sono già iniziate le operazioni di evacuazione preventive nei Comuni di Castel Bolognese e Faenza per i cittadini residenti nelle aree più a rischio inondazione.

Alla cittadinanza si raccomanda la massima cautela e, in particolare, di evitare spostamenti non strettamente necessari.