In relazione all’allerta meteo arancione diramata da ARPAE, il Prefetto di Ravenna ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi in Prefettura per invitare tutti gli Enti coinvolti all’attuazione delle misure preventive da adottare a tutela della popolazione.

Nella riunione si è tracciato un bilancio sulle condizioni idrauliche e idrogeologiche collegate alle precipitazioni previste per la giornata di domani. Un focus specifico è stato dedicato alla situazione dei ponti e dei sottopassi della Provincia, i quali saranno costantemente attenzionati dagli enti competenti.

Particolare interesse desta la situazione idrometrica dei fiumi Lamone, Montone e Senio. Gli argini sono fatti oggetto di osservazione, anche grazie all’ausilio di squadre del volontariato provinciale.

Anche il personale dei Consorzi di Bonifica è allertato e sarà attivo per il monitoraggio degli argini dei canali consortili e verranno effettuate anche le opportune manovre idrauliche di scarico delle acque per prepararsi all’evento.

Per affrontare la situazione maltempo e per garantire un coordinamento delle attività, oltre al Centro Coordinamento Soccorsi istituito in Prefettura, sono stati invitati i Sindaci a rendere pienamente operativi i Centri Operativi di tutti i Comuni della Provincia.

Sono stati invitati altresì i Sindaci delle aree interessate dalle condizioni metereologiche avverse ad informare la popolazione e ad emettere tempestivamente gli ordini di evacuazione per gli abitanti delle aree che potrebbero essere interessati da eventuali inondazioni.

“Alla cittadinanza si raccomanda la massima cautela – ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa -, di seguire puntualmente le indicazioni delle Autorità in materia di evacuazione e, in particolare, di evitare spostamenti non strettamente necessari dal pomeriggio di domani”.