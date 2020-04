Dalla mezzanotte di oggi, martedì 28 aprile, alla mezzanotte di domani, mercoledì 29, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 28, per vento, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, sistemare e fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati.

Comunque si ricorda che, nell’ambito delle misure di contenimento e contrasto della diffusione del Coronavirus, gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, salute, necessità.

In seguito alla ricezione di una “ALLERTA METEO IDROGEOLOGICA-IDRAULICA” da parte dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile con Allerta n. 028/2020 nel periodo compreso dal giorno 29.04.2020 alle ore 00:00 al giorno 30.04.2020 alle ore 00.00, nel quale potranno verificarsi eventi metereologici (Nella giornata di mercoledì 29 il campo del vento risulterà sostenuto da sud-ovest lungo i rilievi appenninici con venti di ricaduta sul settore centro orientale della nostra regione. I valori risulteranno compresi tra 74 e 88 km/h sulle zone montane tra 62 e 74 Km/h sulle zone costiere. Non si escludono valori di raffica superiori.) tali da costituire possibilità di pericolo per la popolazione, la Capitaneria di porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto della propria Ordinanza n°02/2014, che, tra l’altro, prevede il divieto di accesso alle dighe foranee e sui moli guardiani del porto di Ravenna, in caso di condizioni metereologiche avverse.