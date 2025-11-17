Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 17 novembre, alla mezzanotte di domani, martedì 18 novembre, sarà attiva nel territorio della provincia di Ravenna l’allerta meteo numero 112, gialla per criticità idraulica, vento, stato del mare e criticità costiera. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna.

Nella giornata di martedì 18 nelle zone centro-occidentali e centro-orientali sono previsti incrementi dei livelli idrometrici con livelli superiori alla soglia 1, localmente sono possibili superamenti della soglia 2 nella zona centro occidentale. Nella prima parte della giornata sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sul settore costiero e sul mare. È previsto, inoltre, mare molto mosso o agitato al largo. I fenomeni saranno in attenuazione dal pomeriggio. Pur con valori al di sotto delle soglie di riferimento, nella mattinata lungo tutta la costa saranno possibili localizzati fenomeni di erosione del litorale ed interessamento delle spiagge.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati; non accedere a moli e dighe foranee prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerte meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).