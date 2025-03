Oggi alle ore 16.00 in Prefettura, a seguito dell’allerta meteo n. 28, si è riunito il Centro Coordinamento Soccorsi, composto dai Sindaci della Provincia, da componenti della Protezione Civile regionale e comunale, dai Vigili del Fuoco e dalle Forze dell’Ordine, per delineare le strategie operative contenitive delle criticità derivanti dalle previsioni meteo in atto.

Nel corso della riunione si è proceduto all’analisi delle condizioni meteo in atto e che interesseranno in maniera più consistente, sulla base delle previsioni al momento disponibili, il territorio della nostra provincia a partire dalle prime ore della mattinata.

I rappresentati di ARPAE hanno riferito che le precipitazioni che interesseranno il territorio saranno particolarmente intense dapprima nelle aree collinari e a seguire sulle aree pianeggianti; i fiumi interessati dalle precipitazioni al momento sono il Santerno, Senio, il Reno ed il Lamone.

L’Agenzia per la Sicurezza – Ufficio Territoriale di Ravenna ha organizzato con il coordinamento dei volontari di Protezione Civile e con le ditte incaricate nel servizio di piena l’attività di sorveglianza e di presidio per un pronto intervento sui fiumi di competenza, con particolare attenzione, alla luce delle previsioni meteo oggetto dell’allerta nella giornata di domani, alle situazioni dei fiumi Santerno, Senio e Lamone.

Per quanto concerne i reticoli secondari, i Consorzi di bonifica hanno assicurato un attento monitoraggio e la messa a disposizione di mezzi e maestranze per le operazioni di presidio.

I fenomeni meteo ed idraulico saranno monitorati con la struttura della predetta Agenzia in raccordo con il COR Regionale e il centro funzionale di ARPAE.

I sindaci hanno congiuntamente deciso, di intesa con la Provincia, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nei comuni interessati dall’allerta rossa (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo di Romagna, Massa Lombarda, Riolo Terme, Sant’Agata sul Santerno e Solarolo) e nel Comune di Brisighella, mentre nei comuni interessati dall’allerta arancione nella giornata di domani verranno chiuse solo le scuole secondarie superiori.

Alcuni comuni hanno già disposto le evacuazioni delle zone abitate prossime ai fiumi maggiormente esposti a picchi di precipitazioni, per i quali i rappresentanti di ARPAE hanno evidenziato la possibilità di eventuali criticità; gli altri sindaci hanno assicurato l’allertamento di tutta la popolazione e l’evacuazione in caso di bisogno.

I COC comunali sono attivi in tutti i Comuni oggetto di allerta rossa, mentre sono stati preallertati quelli dei Comuni in allerta arancione.

Un focus specifico è stato dedicato alla situazione delle strade e delle arterie della provincia, che saranno costantemente attenzionate nel corso delle prossime ore.

Per affrontare la situazione maltempo e per garantire un coordinamento delle attività, il Centro Coordinamento Soccorsi istituito in Prefettura sarà attivo e costantemente in contatto con tutti gli organismi interessati.

Alla cittadinanza si raccomanda, in considerazione del fatto che i picchi di precipitazione potrebbero essere rapidi e colpire alcuni bacini con piogge anche molto intense, di evitare tutti gli spostamenti non strettamente necessari.