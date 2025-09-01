Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 1 settembre, alla mezzanotte di domani, martedì 2, sarà attiva nel territorio della provincia di Ravenna l’allerta meteo numero 92, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla.

Per la giornata di martedì 2 settembre sono previsti temporali, anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore emiliano della regione e più localizzati sulla Romagna.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati”.