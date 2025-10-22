Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 22 ottobre, alla mezzanotte di domani, giovedì 23, sarà attiva nel territorio della provincia di Ravenna l’allerta meteo numero 104, gialla per vento. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Escluso dall’allerta il territorio della Bassa Romagna e di Solarolo.

Per la giornata di giovedì 23 ottobre sono previste condizioni di tempo perturbato, con venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) sulle zone collinari/pianure dei settori orientale e occidentale. È atteso un aumento del moto ondoso fino a molto mosso al largo; non si escludono localizzati fenomeni di erosione e inondazione dell’arenile, particolarmente nella costa nord.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).