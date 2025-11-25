Dalla mezzanotte di oggi, martedì 25 novembre, alla mezzanotte di domani, mercoledì 26 novembre, sarà attiva nel territorio della provincia di Ravenna l’allerta meteo numero 117 (esclusi i territori di Casola Valenio, Riolo Terme e Castel Bolognese), gialla per criticità idraulica. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna.

Per la giornata di domani mercoledì 26 novembre è prevista criticità idraulica ordinaria per il territorio della pianura orientale dovuta al lento esaurimento delle piene, in particolare dei fiumi Reno e Santerno, nel tratto montano e alla propagazione nel tratto vallivo. Si potrà verificare un aumento della ventilazione da nord-est sul mare e sulla costa e un aumento del moto ondoso dalla serata sul litorale, ove saranno possibili localizzati fenomeni di erosione, più probabili lungo la costa romagnola.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerte meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).

Ricordiamo che per la giornata di oggi, l’allerta è attiva per tutto il territorio della provincia, ad esclusione dei territori comunali di Ravenna e Cervia.