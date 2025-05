Dalla mezzanotte di oggi lunedì 5 maggio, alla mezzanotte di domani, martedì 6, sarà attiva nel territorio della provincia di Ravenna l’allerta meteo numero 56, gialla per criticità idraulica. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi resta attiva l’allerta 55, gialla per criticità idraulica e idrogeologica e temporali. Sempre fino alla mezzanotte di lunedì, l’allerta è stata innalzata ad arancione per i comuni di Brisighella, Castel Bolognese, Riolo Terme e Casola Valsenio.

Per domani martedì 6 maggio, al mattino sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti più probabili lungo la fascia appenninica del settore occidentale con precipitazioni intense che possono generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, con possibili superamenti della soglia 1. Nel pomeriggio i temporali saranno più probabili sulla pianura del settore centrale della regione con locali effetti associati.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.