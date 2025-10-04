Dalla mezzanotte di oggi, sabato 4 ottobre, alla mezzanotte di domani, domenica 5, sarà attiva nel territorio della provincia di Ravenna l’allerta meteo numero 101. L’allerta è gialla per la provincia di Ravenna, mentre è arancione per Ravenna e Cervia, per vento, stato del mare e criticità costiera. L’allerta è stata emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna.

Nella prima parte della giornata di domenica 5 ottobre è previsto un aumento della ventilazione, che riguarderà anche la fascia costiera con venti nord-orientali di burrasca forte (75-88 chilometri orari) con rinforzi o raffiche di intensità superiore. È previsto mare agitato al largo, con altezza dell’onda superiore a 3,20 metri. Le condizioni del mare sotto costa potranno generare fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, tenendo conto anche dell’assenza della duna invernale.

“Raccomando – dichiara il sindaco Alessandro Barattoni, prima autorità comunale di protezione civile – di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati; prestare la massima attenzione nelle zone alberate e ai viali per la possibilità di caduta di rami; non accedere a moli, dighe foranee e spiagge”.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati”.