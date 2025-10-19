Allerta gialla per temporali e vento, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sulle montagne e le colline dell’Emilia-Romagna, dal Piacentino al Riminese.
A disporla sono l’Arpae e la Protezione Civile regionale.
Nel dettaglio, viene evidenziato nel provvedimento, per la giornata di domani sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di “temporali forti più probabili sul settore appenninico occidentale, con precipitazioni intense” che potranno generare “ruscellamenti sui versanti”, l’innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori e fenomeni franosi.
Previsti inoltre venti di burrasca moderata compresi tra i 62 e i 74 chilometri orari da Sud-Ovest, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, sulla fascia appenninica.
fonte Ansa