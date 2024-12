llerta arancione in Emilia-Romagna dalle ore 12 di oggi, domenica 8 dicembre. In particolare per neve, frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna. E in quella di Ferrara per lo stato del mare e mareggiate.

Allerta arancione che perdurerà dalla mezzanotte e per domani, lunedì 9: per piene dei fiumi nelle province di Reggio Emilia e Modena; per temporali, frane e piene dei corsi minori nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

È quanto si ricava dal bollettino da poco rilasciato da Allerta Meteo Emilia-Romagna visto l’evolversi della situazione.

La situazione

L’approfondimento della circolazione depressionaria sul Mediterraneo porterà a un’intensificazione dei fenomeni nel corso della giornata odierna, 8 dicembre 2024, con un proseguimento atteso anche per domani, 9 dicembre 2024.

Per domenica 8 dicembre sono previste precipitazioni moderate, localmente anche elevate sul Ferrarese e sul settore centrale della regione, con nevicate a quota di 300-400 metri sull’Appennino emiliano e oltre i 500-600 metri sull’Appennino bolognese. In serata è attesa un’intensificazione delle piogge sulla Romagna.

Le precipitazioni in atto e quelle previste potranno generare incrementi lungo i tratti vallivi dei corsi d’acqua della pianura regionale e nel settore collinare bolognese, con livelli idrometrici sui corsi d’acqua superiori alla soglia 1.

Sui settori centro occidentali saranno possibili diffusi ruscellamenti lungo i versanti, innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore e fenomeni franosi. Sui settori centro orientali i fenomeni saranno meno diffusi.

È inoltre prevista un’intensificazione della ventilazione, con venti di burrasca moderata (62–74 km/h) provenienti da nord-est, lungo la costa, in particolare tra il Ferrarese e il Ravennate, e sulla pianura emiliana.

Inoltre, è atteso un aumento del moto ondoso, fino a condizioni di mare agitato, soprattutto sul settore settentrionale.

Per lo stato del mare sotto costa sono possibili localizzati fenomeni di erosione e/o ingressione del litorale.

Per lunedì 9 dicembre sono previste ancora precipitazioni sul settore centro-orientaledella regione, intense e persistenti sulla Romagna, dove potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Le nevicate saranno limitate a quote superiori ai 800-900 metri.

È prevista la propagazione delle piene in atto nei tratti vallivi dei fiumi emilianigenerate dalle precedenti precipitazioni con superamenti della soglia 2. Sul resto della pianura e sui rilievi centro-orientali le precipitazioni potranno generare incrementi dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1.

Sui settori centro orientali saranno possibili diffusi ruscellamenti lungo i versanti, innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore e fenomeni franosi. Sui settori centro occidentali i fenomeni saranno meno diffusi.

Lungo la costa persisteranno venti di burrasca moderata (62-74 km/h), con mare agitato al largo.

Per lo stato del mare sotto costa sono possibili localizzati fenomeni di erosione e/o ingressione del litorale.