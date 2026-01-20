Sono aperte le iscrizioni ai corsi di intreccio tradizionale riuniti sotto il titolo “Raccoglitori creativi”, in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo.

I corsi, dedicati alla cesteria in salice e all’impagliatura della sedia, offrono l’opportunità di avvicinarsi all’antica arte dell’intreccio delle vegetazioni palustri e di riscoprire saperi artigianali legati alla tradizione del territorio. Le attività sono rivolte a un pubblico adulto e si svolgeranno sotto la guida di maestri esperti, che accompagneranno i partecipanti nella conoscenza delle materie prime, nella loro preparazione e nell’apprendimento delle tecniche di intreccio necessarie alla realizzazione di un manufatto.

Il corso di cesteria in salice, a numero chiuso (massimo 10 partecipanti), prevede l’utilizzo di salice e canna comune; ai corsisti è richiesto di portare un paio di cesoie, un coltellino e un grembiule da lavoro.

Il corso di impagliatura della sedia, anch’esso a numero chiuso (massimo 6 partecipanti), utilizzerà la carice; in questo caso i partecipanti dovranno portare un paio di forbici e un grembiule da lavoro.

È possibile scegliere un solo corso, che si svilupperà nell’arco delle due giornate. Le lezioni si terranno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.

Il costo di ciascun corso è di 95 euro, comprensivo di tutti i materiali e del pranzo.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Ecomuseo delle Erbe Palustri, in via Ungaretti 1 a Villanova, allo 0545 280920, scrivere a erbepalustri.associazione@gmail.com o consultare il sito